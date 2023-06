DUNCAN, LO SCARSO IMPIEGO LO ALLONTANA SEMPRE DI PIÙ DA FIRENZE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Manca sempre meno all'inizio del calciomercato estivo, e la dirigenza viola è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Il lavoro di Pradè e Barone, però, non sarà solo incentrato sulle entrate ma anche sulle uscite. Sono tanti i nomi che sono pronti a lasciare Firenze nella prossima sessione di mercato e tra questi c'è anche quello dell'ex centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan.

Quest'anno il classe '93, rispetto alla scorsa stagione dove era stato uno dei pilastri della prima Fiorentina di Italiano, non ha certo giocato uno delle sue migliori annate e anche il suo impiego è stato molto riduttivo. In Conference League, per esempio, in 17 partite disputate dalla squadra viola, Duncan è partito titolare solamente in un'occasione (il 18 agosto 2022 nella gara di andata contro il Twente), restando in panchina per 13 gare. Anche in Coppa Italia la musica è la stessa: solo una titolarità e 3 panchine su 5 sfide. In campionato, invece, il minutaggio è leggermente più alto: 13 sfide da titolare su 38 totali. Tutta un'altra storia rispetto alle 33 presenze nel campionato 2021/2022.

In virtù di questi numeri il futuro del ghanese sembra essere sempre più lontano da Firenze, ma probabilmente non dalla Toscana. Già la scorsa estate, infatti, l'Empoli aveva fatto un sondaggio per Duncan e non è escluso che nel prossimo mercato possa tentare un nuovo assalto. L'ex Sassuolo piace molto anche anche all'allenatore del Torino Ivan Juric. Lo scarso impiego ha abbassato non poco il cartellino del centrocampista e sarà quindi difficile monetizzare da un giocatore pagato ben quindici milioni tre anni fa, ma l'addio ai colori viola si fa sempre più concreto.