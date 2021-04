DRAGOWSKI SR A FV, Unico pensiero Fiorentina

"Be’, penso che con la prova di ieri che tutti voi avete visto sia chiaro che lui ora pensi soltanto alla Fiorentina e a finire nel migliore dei modi questa difficile stagione. Non ha altri pensieri per la testa, in questo momento”. È la risposta di Dariusz Dragowski, padre del portiere della Fiorentina, alla domanda relativa ad un interesse del Borussia Dortmund per il figlio.

