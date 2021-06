DONATI A FV, Sergio Oliveira ha grandi qualità, ma...

Massimo Donati, compagno di Rino Gattuso ai tempi del Milan e oggi opinionista di DAZN, ha parlato ieri a FirenzeViola.it dell'obiettivo del tecnico calabrese per il centrocampo, Sergio Oliveira: "E' un profilo importante, ma sarà fondamentale, qualora venisse a Firenze, il tempo di adattamento alla squadra e alle richieste dell'allenatore. Parliamo di un giocatore che non si sa come può inserirsi in un contesto nuovo come quello dei viola, ma non lo scopriamo oggi. Quello che è certo è che ha delle grandi qualità".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE