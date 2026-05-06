Domenica sarà Vanoli contro De Rossi: il confronto tra i due allenatori

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato al confronto tra Paolo Vanoli e Daniele De Rossi, allenatori che si affronteranno domenica al Franchi da avversari. De Rossi è l'uomo dal carisma magnetico, la ventata d'aria fresca che irrompe in casa quando apri la finestra, ti rapisce subito a parole, poi nei fatti, perché in effetti per un mondo calcistico che ristagna sempre nei soliti luoghi comuni e nelle frasi fatte stantie lui è uno che quando parla non è mai banale; Vanoli è il mr. Wolf, l'agente chiamato a ripulire la scena del crimine, deve fare un lavoro veloce, badare poco all'estetica, si è deciso così di default che non può essere degno di allenare la Fiorentina perché 'Firenze punta al bello', per diritto divino, dimenticandosi che forse il brutto (il tragico anche, visto lo 0-4 di Roma) fatto vedere dallo stesso Vanoli sia piuttosto dovuto a una situazione catastrofica che ha ereditato.