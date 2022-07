DODO, Uno fra Terzic e Nastasic per liberare lo slot

La situazione legata a Dodo e lo slot da extracomunitario ha incuriosito i lettori di FirenzeViola.it. Dodo è infatti ormai già da qualche giorno un calciatore della Fiorentina, ma se il campionato dovesse iniziare domani, il brasiliano non sarebbe tuttavia utilizzabile. Questo a causa della regola sul tesseramento degli extracomunitari. Se in un primo momento poteva sembrare Pulgar il profilo sacrificabile per liberare lo slot, negli ultimi giorni questa idea si è fatta sempre più remota. Più facile infatti che sia uno fra Nastasic e Terzic a permettere di far scendere in campo il brasiliano. Fra i due serbi e la Fiorentina ci sarebbe infatti un accordo, secondo il quale il club non si opporrebbe ad una loro cessione anche solo in prestito secco. Questa permetterebbe alla Fiorentina di poter contare a tutti gli effetti sulle prestazioni di Dodo e, ad almeno uno dei due serbi, di collezionare più minuti possibili in vista di Qatar 2022.

