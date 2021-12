DISTEFANO, La storia raccontata dal suo scopritore

Filippo Distefano ha fatto il suo esordio contro la Sampdoria al Franchi nell'ultima giornata di campionato. Quest'oggi sulle pagine di FV c'è stato spazio per un focus sul classe 2003 della Primavera con le parole approfondite di chi lo ha conosciuto e lo conosce da vicino: il suo scopritore Daniele Amerini. "Mi fu segnalato da un mio amico quando aveva solo 13 anni e giocava nel vivaio del Livorno. Andai a vedermelo almeno tre volte, come sono solito fare con tutti i giovani, e capii subito che era un ragazzo che aveva potenziale interessante. Gli prospettai di andare all'Empoli o alla Fiorentina ma furono i due storici scout viola, Niccolini e Cappelletti, a convincerlo ad accettare Firenze, parlando coi suoi genitori" ha dichiarato ai microfoni di FV. Per leggere molto altro sulla sua storia CLICCA QUI.