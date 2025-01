DIFESA, Il dopo-Kayode è in casa: opzione Fortini

© foto di SS Juve Stabia

Quali saranno le prossime mosse del mercato viola? L'opzione che ora dopo ora sta prendendo sempre più corpo per il ruolo di vice Dodo da febbraio in poi - visto che Kayode ha di fatto salutato oggi- è quella che porta al ritorno a Firenze di Niccolò Fortini, terzino classe 2006 di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito alla Juve Stabia. Una richiesta esplicita di Raffaele Palladino, che vede nel talentuoso esterno un elemento duttile da poter utilizzare all'interno della sua retroguardia (Fortini in realtà nasce come terzino sinistro ma all'occorrenza, sia nella Primavera che in questa stagione in B, ha giocato, seppur raramente, dal lato opposto) e di cui ha saputo apprezzare tutte le qualità nel corso dell'ultimo ritiro estivo, dove il calciatore toscano si è messo in evidenza sia al Viola Park che nella tournée in Inghilterra. La Juve Stabia può lasciarlo partire già a gennaio, valutazioni e decisioni da fare nei prossimi giorni.

