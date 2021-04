DIFESA, Da Izzo a Cistana: i nomi viola per il futuro

Uno degli argomenti che ha riscontrato maggiore interesse sulle pagine di Firenzeviola.it nella giornata di oggi è stato quello legato alle mosse della Fiorentina in vista della prossima stagione, specie per ciò che riguarda il mercato della sua difesa. I nomi in entrata che il ds Pradè starebbe valutando sono molti ma in particolare sono quelli di Nkoulou ed Izzo ma di occasioni gratuite da tenere sotto controllo ce ne sono anche a Napoli dove Maksimovic e Hysaj lasceranno con ogni probabilità la formazione partenopea questa estate. Più difficile l'ex Milan Musacchio. Per il futuro, invece, i viola sono sempre sulle tracce del centrale del Brescia Cistana.

Leggi anche: UNA DIFESA DA CAMBIARE: LE POSSIBILI MOSSE DELL'ESTATE