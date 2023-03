DI NUOVO L'ASSE ITALIA-ARGENTINA. LA VIOLA LAVORA AL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Che quando il calcio giocato si ferma sia tempo di programmazione non è certo un mistero, anche se in questo momento dalle parti di Viale Fanti la concentrazione è tutta rivolta all'aprile di fuoco che potrà segnare la stagione viola e forse il momento più alto dell'era Commisso. Per questo sul fronte rinnovi è tutto piuttosto fermo, con Venuti in scadenza che difficilmente arriverà ad un nuovo contratto con la Fiorentina e le altre scadenze che saranno trattate verso il finire della stagione (in particolare quella di Saponara, l'altro viola in scadenza 2023).

Ma il viaggio in Sudamerica di Nicolas Burdisso, riportato dal Tirreno, apre gli scenari a nuove strade sul fronte argentino. Non è la prima volta che il direttore tecnico gigliato prende un aereo per andare a visionare qualche talento oltreoceano, anche se l'unico vero affare chiuso su quell'asse è stato l'approdo di Martinez Quarta.

Da Julian Alvarez passando per l'altro Alvarez, Agustin, sono solo alcuni dei talenti visionati da Burdisso da quando "veste" la maglia di dirigente viola. Stavolta il focus è anche sul 17enne Prestianni che proprio davanti ai suoi occhi ha messo a sedere il portiere e segnato nei minuti di recupero il 4-0 del suo Velez contro il Cordoba. Una perla che ha fatto salire le sue quotazioni, anche se in questo momento la Fiorentina più che altro valuta e riflette.