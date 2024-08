DE SANTIS A RFV, Cataldi è diverso da Amrabat, ma occhio a Bove

© foto di giacomo.galassi

L'intermediario di mercato Lorenzo De Santis, intervenuto in diretta a Radio Firenzeviola direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano, ha parlato così: "Si tratta di una giornata particolare con la chiusura a mezzanotte perché c'è un po' meno frenesia rispetto a quando chiude alle 20. Ci sono tantissimi trasferimenti che si fanno o che saltano all'ultima ora, questo non cambia".

Cataldi al posto di Amrabat?

"Sono due giocatori diversi, con caratteristiche differenti nonostante sia lo stesso ruolo. La Fiorentina prosegue nel suo lavoro di restyling e maquillage: ci sono tanti nuovi interpreti e ci vorrà tempo. Ma occhio anche alla questione Bove che potrebbe essere una mezzala in più per Palladino".

Si aspetta il vice-Kean in queste ore?

"Forse oggi c'è solo Beltran in rosa, però è vero che la Fiorentina oggi ha tanti giocatori offensivi che possono giocare da prima punta, penso a Kouame oppure a Gudmundsson. Certo, Beltran lo può fare ma deve essere servito sulla verticalità e con palla a terra cosa che non è accaduta mai a Firenze".