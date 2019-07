DE MAGISTRIS A FV, Sogno uno come Ibra. Pradè...

Gianni De Magistris ha parlato a margine dell’evento Menarini in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it:

Cosa ne pensa del ritorno di Daniele Pradè? “Con una proprietà diversa penso sia stato giusto cambiare. Si è riformata la coppia con Montella e tutto ciò mi fa ben sperare. A Firenze ci si aspetta subito il grande acquisto ma io penso che Pradè stia facendo bene innanzitutto a vendere”.

Il futuro di Chiesa? “La volontà della società è quella di tenerlo. Lui ha di fronte un bivio: guadagnare molto di più e giocare per una squadra più prestigiosa che vince e punta in alto; dall’altra parte si trova in una squadra che incomincia un nuovo ciclo ora e magari prima di diventare una bella squadra necessita di qualche anno”.

Un nome che sogna dal mercato? “Quelli che leggo sono tutti giocatori bravi. Come Cutrone, Inglese e Pavoletti sono tutti giocatori che ti portano sulla buona strada. Se dovessi dire un nome direi Ibrahimovic”.