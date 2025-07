Da Fazzini all'assenza di Viti: tutto sulla prima amichevole al Viola Park

Si è conclusa la prima amichevole stagionale per la Fiorentina, giocata al Viola Park contro la Primavera di Galloppa. Una partita che è stata soprattutto una festa e l'occasione per vedere all'opera la nuova squadra di Pioli con le conferme dei propri leader e due dei tre volti nuovi all'opera. Fazzini - che ha anche espresso la sua soddisfazione al fischio finale - e Dzeko sono andati entrambi a segno, per Viti invece ci sarà bisogno di tempo perché ancora alle prese con un programma personalizzato di recupero.

Dodo è stato tra i più scatenati fin dall'inizio, poi ci ha pensato Ndour a prendersi la scena con una tripletta davanti ai 1500 tifosi che sono accorsi a Bagno a Ripoli. Pioli può sorridere: la prima uscita stagionale è andata alla grande, da domani e soprattutto da martedì inizierà una fase di preparazione più avanzata.