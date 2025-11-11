Dalla vetta al fondo: il tracollo della Fiorentina in appena dodici mesi

In soli dodici mesi, la storia della Fiorentina è precipitata. Il 10 novembre 2024, la squadra era prima in classifica grazie a una tripletta di Moise Kean e godeva di entusiasmo e fiducia. Oggi, invece, è fanalino di coda, con un passivo di 17 punti rispetto a quell’apice. Diversi fattori hanno contribuito: giocatori chiave irrimediabilmente calati, situazioni tecniche instabili e una identità smarrita sul piano agonistico. Lo stadio, un tempo luogo di festa, torna ad assomigliare a un cantiere. Firenze Viola Il tecnico dell’epoca, Raffaele Palladino, che sembrava spinto verso l’uscita, ora è forse uno dei pochi rimpianti dei tifosi. In sintesi: da una squadra raggiante in corsa verso traguardi importanti, a un gruppo che fatica a trovare risultati, coesione e serenità. Un -17 che pesa come una condanna, in un anno in cui “il mondo Fiorentina” è cambiato radicalmente. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.