DAL TURNOVER AL MERCATO

Un tour de force al quale aggiungere due nuove competizioni, la Coppa Italia il cui via (per la Fiorentina) è fissato a inizio dicembre, il 6 per la precisione, e una nuova versione della Supercoppa Italiana che verrà disputata in Arabia a fine gennaio. Il calendario della Fiorentina si arricchisce di nuovi impegni, di nuove opportunità per chiudere il cerchio su un trofeo sfiorato due volte nel giro di poco sul finire della passata stagione.

E’ anche per questo motivo che nelle prossime settimane la turnazione di Italiano è destinata ad allargarsi, per gestire e dosare le energie a disposizione certo, ma anche per trovare nuovi interpreti che possano consentire di rifiatare ai più impiegati. Sotto questo profilo Italiano può certamente pescare tra chi fino ad oggi si è visto meno, pur al netto di eventuali condizioni fisiche precarie.

Così mentre sulle condizioni di Barak ieri sono piovute le smentite di club e calciatore in merito all’ultima intervista del ceco, le attenzioni potrebbero presto spostarsi su elementi fino a oggi rimasti ai margini, su tutti Infantino, magari con uno sguardo interessato al prossimo mercato invernale nel quale determinate uscite potrebbero esser dettate dal bisogno di giocare.

Ulteriori fattori da considerare in avvicinamento alla finestra di trattative invernali, per restituire a Italiano una rosa da sfruttare al massimo e magari ritrovare, a fine stagione, qualche giovane cresciuto altrove in termini di esperienza e conoscenza del campionato italiano.