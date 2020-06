DAL FRANCHI A CAMPI, I TIFOSI E UN MESSAGGIO CHIARO: "RESTIAMO UNITI"

La manifestazione andata in scena ieri sera è destinata a cambiare ulteriormente le carte in tavola per quanto riguarda la questione lo stadio. Perché oltre mille tifosi che con gru ed escavatori si sono presentati al Franchi esponendo striscioni polemici nei confronti di Comune e Soprintendenza, sono una carta non da poco in mano alla nuova proprietà della Fiorentina. Tant'è che Joe Barone si è voluto unire alla manifestazione lanciando un messaggio a tutti e spiegando che anche se la priorità resta il Franchi, l'ipotesi Campi Bisenzio è molto forte e dipenderà molto - se non tutto - da cosa uscirà nel prossimo Decreto Semplificazione.

Una volontà sposata anche dai tifosi, che cercano di restare fuori dalla questione "dove fare il nuovo stadio della Fiorentina" ma che vogliono far sentire il loro appoggio alla propria dirigenza, viste anche le ultime voci di un disamoramento nei confronti della squadra a causa dei problemi sullo stadio. Un "Ragionatene voi" scritto su uno striscione che esemplifica la questione.

Il vero messaggio lanciato dai tifosi è lo slogan tanto usato anche in questi mesi di lock-down: "Restiamo uniti". Una pratica non semplice, soprattutto a Firenze dove le divisioni sono sempre dietro l'angolo. Ma ora più che mai la sensazione è che solo senza divisioni si possa raggiungere effettivamente lo scopo prefisso. Il rischio che si creino due fazioni - una pro-Franchi, l'altra pro-Campi - è dietro l'angolo, ma sarà la vera sfida del tifo e del popolo viola. Per adesso, il fronte è piuttosto compatto.