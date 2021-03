DAL CS, Drago sta meglio. Kokorin è ancora a Roma

Dopo l'allenamento di stamattina, è possibile fare un punto sulla prima seduta agli ordini del rientrante Iachini: nonostante ancora non si possa parlare di una vera e propria seduta di gruppo, data anche la presenza di molti Primavera, è stata più che altro un'occasione per salutarsi di nuovo e presentarsi con chi c'era, come Kevin Malcuit che ha avuto l'occasione di fare la conoscenza del nuovo tecnico. Non c'è invece Aleksandr Kokorin: il russo, che è a Roma ormai da qualche giorno, prosegue nel suo percorso di recupero. Sta decisamente meglio - come vi avevamo già anticipato - il portiere Bartlomiej Dragowski, mentre si allena ancora a parte Igor.