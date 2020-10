CUTRONE-SOTTIL, La coppia viola trascina l’U21

Uno è andato in prestito a Cagliari per trovare più spazio e fortuna; l’altro è rimasto a Firenze, ma di spazio ne ha visto poco in questo inizio stagione. Entrambi ritrovano il sorriso smarrito con la viola con un’altra maglia, quella azzurra della nazionale (under 21).

Nella sfida decisiva per le qualificazioni all’Europeo di categoria i due, compagni per poco più di 8 mesi nella Fiorentina, trascinano la nazionale di Bollini (tecnico dell’under 20 che nell’occasione sostuiva il collega Nicolato) alla vittoria sull’Irlanda, liquidata 2-0.

Riccardo Sottil segna a fine primo tempo la rete che sblocca il match, dribbing secco in area sul diretto controllore e destro potente e preciso sul palo lontano; Patrick Cutrone raddoppia proprio su assist di un ispirato Sottil, trasformando in rete il cross basso dalla destra del compagno. L’esterno in forza al Cagliari esce all’80’ tra gli applausi dei compagni, mentre la punta di Iachini mette rimane in campo per tutto l’arco della gara (mai successo per ora nelle 24 apparizioni con la Fiorentina). Per tutto il tempo in cui Sottil e Cutrone sono stati in campo la coppia ha dimostrato grande intesa, con l'ex milanista che ha fornito diverse sponde al compagno ripagate da Sottil con alcuni cross interessanti per l’attaccante.

Due otto pieni in pagella a entrambi, con anche la positiva prova tra i pali di Michele Cerofolini (di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Reggiana) da annotare per i tifosi viola, e chissà che dalla galvanizzante prestazione di oggi la Fiorentina, nel breve e in futuro, non possa trarne vantaggio...