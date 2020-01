CUTRONE SI AVVICINA, OGGI NUOVI CONTATTI MA IL SÌ È IMMINENTE

Beppe Iachini non ha perso ancora le speranze di avere già il primo rinforzo della campagna acquisti invernale a disposizione per la partita di domenica contro la Spal: è stata questa la promessa che il diesse Pradè gli ha fatto qualche giorno fa e che oggi gli è stata ribadita al termine dell’allenamento mattutino. Un nome su tutti, infatti, è quello al momento più caldo, ovvero quello di Patrick Cutrone. Ed è attorno a questo identikit che la società si è messa nelle ultime ore a lavorare per arrivare a strappare il sì del Wolverhampton in tempo utile per domenica.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, infatti, nella giornata di ieri (ma soprattutto in quella di oggi) sono previsti nuovi contatti tra la Fiorentina e la dirigenza del club inglese per limare gli ultimi dettagli che in settimana avevano frenato la trattativa per vestire di viola la punta classe ’98. Che in realtà il suo sì al club di Commisso lo ha già dato da un bel pezzo ma che tra martedì e ieri era stato messo “in ghiacciaia” alla luce di alcuni cavilli che avevano freddato l’affare: su tutti, l’idea di un diritto di recompra da parte degli inglesi che alla Fiorentina non sembra andare bene.

I primi confronti che hanno ripreso quota nella giornata di ieri e che, come detto, andranno avanti anche oggi raccontano tuttavia di una ritrovata armonia tra i viola e il Wolverhampton con gli inglesi che sarebbero dunque disposti a venire incontro alle esigenze dei viola. Il sì, dunque, sembra ormai dietro l’angolo. Ed è per questo che Iachini può adesso legittimamente sperare di avere Cutrone almeno in panchina per la delicata sfida contro la Spal di domenica. Un appuntamento talmente delicato in cui avere a disposizione anche solo una pedina in più potrebbe risultare fondamentale.