CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Il calcio europeo sta affrontando la crisi dovuta al coronavirus e le singole Federazioni si interrogano sulle decisioni da prendere. Queste le notizie principali relative ai campionati extra Serie A.

GERMANIA - Il Kaiserlautern, storico club tedesco che attualmente milita in terza divisione, ha annunciato di aver effettuato i test sui propri giocatori e membri dello staff, che hanno evidenziato tre casi sospetti di coronavirus. Per questo motivo, la società ha deciso di sospendere gli allenamenti.

INGHILTERRA - Dopo Chelsea (con Hudson-Odoi presente, pochi giorni dopo l'arresto), West Ham e Newcastle, oggi è stata la volta di Liverpool e Manchester United. Jurgen Klopp è stato il primo ad arrivare a Melwood per dirigere la prima sessione con 10 giocatori, fra i quali Van Dijk, Alexander-Arnold, Milner e Alisson. Il club ha postato attraverso i propri account social alcune immagini della seduta a distanziamento sociale. Anche lo United è tornato a Carrington con Fred e McTominay fra i primi ad arrivare. Atteso anche il Watford, ma senza capitan Deeney che ha già dichiarato di non voler far parte della ripresa a causa dei motivi di salute del figlio.

COSTA RICA - È tornato il calcio in Costa Rica dopo poco più di tre mesi di stop. La Primera Division ha riaperto con Guadalupe-Limon, valida per il 16° turno del campionato e terminata 1-0 per i padroni di casa e a seguire il successo dell'Alajuelense (0-2) sul campo del Cartaginés. Partite giocate a porte chiuse.