CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Aggiorniamo quotidianamente sulle questioni che riguardano il coronavirus e i maggiori campionati europei oltre alla Serie A.

BUNDESLIGA - La ripresa del calcio in Germania si avvicina sempre di più, ma intanto spunta anche un "Piano B" qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Se il torneo non dovesse malauguratamente finire a causa dell'emergenza Coronavirus - riporta SportBild - varrebbe infatti per ogni verdetto la classifica al momento dello stop. Giovedì prossimo, nell'assemblea straordinaria già fissata da giorni, toccherà così alle 36 società di Bundes e seconda divisione approvare (anche) questa possibilità.

PREMIER LEAGUE - Un altro giocatore finisce nell'occhio del ciclone in Inghilterra per aver violato le restrizioni previste dal governo per il coronavirus. Morgan Gibbs-White, centrocampista del Wolverhampton e della Nazionale Under-21 inglese, ha infatti pubblicato su Snapchat un breve filmato che lo ritrae a una festa insieme a un gruppo di amici in pieno centro a Londra. L'episodio è avvenuto una settimana fa; il Wolverhampton ha annunciato provvedimenti disciplinari nei confronti del 20enne.

SUPER LIG - Anche in Turchia i vari sport stanno prendendo strade diverse. Se la ripresa del campionato di calcio dopo l'emergenza Coronavirus è fissata per il 12 giugno, gli altri sport professionistici – basket, pallavolo e pallamano – hanno deciso di non andare avanti e chiudere la stagione anticipatamente. Nelle ultime ore infatti le varie federazioni hanno annunciato che i campionati non riprenderanno da dove sono stati interrotti, e non verranno assegnati titoli. Bloccate anche le retrocessioni nelle serie minori.