CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Il Coronavirus non ha sconvolto solo il mondo del calcio italiano, ma ha costretto allo stop tutti i maggiori campionati europei. Andiamo a vedere le notizie più importanti proprio dai campionati esteri.

IN CINA SI PENSA A LUGLIO - Oltre alle parole di Donadoni in merito alla riapertura del campionato cinese (leggi qui), sono arrivate quelle del CEO del Guangzhou R&F, club della Chinese Premier League che ha fatto sapere che prima di luglio non si ripartirà neanche nel primo paese colpito dal Covid-19.

LA TREGUA IN SPAGNA - Il Governo ha imposto un 'cessate le armi' tra la Federazione e la Lega per trovare un accordo per il ritorno del calcio giocato. Dal 9 maggio la possibile ripresa degli allenamenti e la ripresa del campionato tra il 5 e il 12 giugno, a porte chiuse.

LE PERDITE IN PREMIER - Praticamente tutti i maggiori quotidiani sportivi inglesi questa mattina si concentrano sulle perdite che i club inglesi avranno da questa situazione. Stimate in 9 milioni di sterline a settimana per club.