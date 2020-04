CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Cerchiamo di aggiornare anche su tutti i temi extra Fiorentina che vengono coinvolti dal coronavirus. Questa volta teniamo d'occhio i maggiori campionati di calcio europei, e non solo.

LIGA: In una campagna lanciata sui social media, James Rodriguez ha parlato dell'emergenza coronavirus: "Il calcio vuole, da ogni parte del pianeta, mostrare il proprio sostegno ai medici, alle infermiere e agli altri impiegati dei servizi essenziali che ci stanno aiutando a superare questa crisi. Questo coronavirus non conosce confini. Sappiate che apprezziamo molto quello che state facendo per noi. Dobbiamo tutti fare la nostra parte e seguire le regole delle autorità sanitarie. Se lo faremo, saremo in grado di vincere".

PREMIER: Pablo Marí, giocatore del Flamengo ceduto in prestito all'Arsenal, ha parlato a Sky Sports del suo obiettivo di rimanere a Londra: "Spero che tutto vada bene fino alla fine della stagione, se facciamo buone cose, il club probabilmente mi acquisterà. Vedremo cosa succede perché ora tutto è difficile a causa del coronavirus".

LIGUE 1: Quanto cambierà il calcio, dopo il Coronavirus. Ai microfoni di Ouest France, ne parla l’eurodeputato e intellettuale franco-tedesco Daniel Cohn-Bendit: “Sarà meno irrazionale. Domani, Mbappé costerà al massimo 35-40 milioni di euro, non certo 200. Il punto è capire chi lo potrà acquistare. Sarà necessario ridurre i costi, riorganizzare non solo gli stipendi, ma anche diritti d’immagine e pubblicitari. Cambierà il sistema degli agenti”.