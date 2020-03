CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

In Italia, dopo l'ultimo annuncio del premier Conte, sono state chiuse tutte le attività "non essenziali". Ma l'allarme legato al Coronavirus, vista anche la dichiarazione di stato di pandemia globale arrivata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), si sta diffondendo più o meno in tutto il mondo. Di seguito le ultime novità legate al virus dal calcio internazionale.

INGHILTERRA - Leggenda del calcio inglese e ora tra gli opinionisti più in vista, Gary Lineker ha detto la sua sulla questione Coronavirus. "Mi spiace per il Liverpool ma non posso non avvertire la sensazione che rinviare City contro Arsenal sia l'inizio della fine della stagione calcistica. Nonostante quel che diceva Bill Shankly, il calcio non è questione più seria di vita e morte".

ISLANDA - Il Calcio Padova informa che il centrocampista Emil Hallfredsson ha risposto regolarmente alla convocazione della sua nazionale nel periodo 23-31 marzo 2020. Su richiesta federcalcio islandese, considerato lo stop dei campionati in Italia, il calciatore ha già raggiunto oggi l’Islanda e come previsto da regolamento Uefa sarà sottoposto a quarantena preventiva di 14 giorni in vista del primo match di qualificazione agli Europei 2020 (Islanda – Romania del 26 marzo). Al suo rientro in Italia il centrocampista verrà visitato nuovamente dallo staff medico della società prima di essere riaggregato alla squadra.

PARAGUAY - Tutte le partite che la Conmebol organizzerà nelle prossime settimane in Paraguay si giocheranno a porte chiuse come da disposizioni vigenti, quindi Libertadores e Sudamericana. A ufficializzarlo è stato il massimo organismo latino americano.

SPAGNA - Il Barcellona ha confermato che La Masia, il centro d'allenamento delle giovanili, rimarrà chiuso per le prossime due settimane come misura preventiva per la situazione generale a causa della trasmissione del Coronavirus. I canterani saranno portati al proprio punto di origine per stare con i familiari.

USA - Dopo l'NBA, che giocherà la sua prima partita della storia a porte chiuse, anche l'MLS, campionato di calcio statunitense, ha preso le prime contromisure contro l'emergenza Coronavirus. La partita tra Seattle e Dallas è infatti stata rinviata.