CONVOCATI, Si rivedono Cerci e Marchionni

Questi i convocati da mister Delio Rossi per la gara interna di domani tra Fiorentina ed Udinese:

Amauri, Behrami, Boruc, Camporese, Cassani, Cerci, Felipe, Gamberini, Jovetic, Lazzari, Ljajic, Marchionni, Montolivo, Nastasic, Natali, Neto, Pasqual, Romulo, Salifu, Vargas.

Si rivendono dunque dopo tempo immemore Cerci e Marchionni. Non è stato invece convocato Lorenzo De Silvestri per scelta tecnica, così come sancito dallo stesso mister Rossi.