CONFERMATO NZOLA, DAL 1' ANCHE BREKALO, DIETRO PARISI E KAYODE

Riprendere la corsa e tenere il passo dell'alta classifica, lasciarsi alle spalle il pari di Frosinone con annessi e connessi, e possibilmente festeggiare il primo gol in stagione di una punta. C'è più di un obiettivo da centrare stasera nella gara con il Cagliari, a cominciare dalle solite assenze in difesa che restringono la scelta per il tecnico. Il rientro di Biraghi tra i convocati pare essere più simbolico che tecnico, il capitano dovrebbe lasciar spazio a Parisi, mentre dall'altra parte Kayode è il solo interprete disponibile.

Con Milenkovic e Quarta anche Duncan avanza una nuova candidatura da titolare per affiancare Arthur, mentre davanti se Nico Gonzalez può rifiatare partendo fuori, e favorendo l'inserimento a destra di Kouamè, è Bonaventura a restare un intoccabile. Con Brekalo favorito su Sottil per completare il terzetto sulla trequarti è infine Nzola il titolare in pectore al centro dell'attacco.

Il Cagliari dell'ex Ranieri arriva invece da fanalino di coda, il tecnico ha anticipato la scelta di Radunovic tra i pali con Scuffet in panchina, per il resto Zappa e Obert sono i favoriti per le corsie difensive. Con Hatzidiakos e Dossena al centro della difesa Nandez completa il centrocampo composto da Makoumbou, Sulemana e Augello mentre in attacco fiducia a Petagna sostenuto da Oristanio.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic, Zappa, Hatzidiakos, Dossena, Obert, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello, Oristanio, Petagna