CONFERENCE, OGGI ALLE 14 SORTEGGIO: LE POSSIBILI 19 AVVERSARIE DEI VIOLA AL PLAYOFF DI FINE AGOSTO

Dov’eramo rimasti? Ah sì, alla Conference League. Per la terza stagione consecutiva la Fiorentina proverà a essere protagonista nella terza competizione europea per club, quest’anno rivoluzionata con un girone unico – da metà settembre a metà dicembre – e con sei partite contro sei squadre diverse (tre in casa e tre in trasferta). Come sempre, però, per accedere alla fase principale c’è da superare il playoff di agosto (andata il 22, ritorno il 29), scoglio tutt’altro che da sottovalutare: il sorteggio di oggi a Nyon (ore 14) stabilirà l’accoppiamento da cui uscirà l’avversario dei viola.

La Fiorentina, grazie all’ottimo rendimento (almeno in termini numerici) delle ultime due stagioni, è tra le teste di serie, e – con un coefficiente di 42 punti – è al quarto posto assoluto fra le squadre partecipanti alla Conference. Le insidie nell’urna non mancano anche se l’impressione è che, con un po’ di fortuna, si possa pescare un’avversaria ben più abbordabile rispetto a Twente e Rapid Vienna degli scorsi anni.

NUMERI E RANKING

Trentasei squadre parteciperanno al campionato a girone unico: 5 arriveranno dal “percorso campioni”, 19 arriveranno dal “percorso non campioni” (quello dei viola), 12 saranno le perdenti dei playoff di Europa League.

Nel “percorso non campioni” cinque sono le squadre ammesse direttamente ai playoff: Chelsea e Betis, due delle grandi favorite per la vittoria finale, Lens, Heidenheim e Fiorentina. Ci saranno poi 26 squadre vincenti del 3° turno preliminare di Conference e 7 squadre perdenti del 3° turno preliminare di Europa League. Le “retrocessioni” fra una coppa e l’altra, infatti, sono state abolite dalla fase principale in poi, non dai preliminari.

Visto che – come ogni anno – il sorteggio avviene prima della disputa del 3° turno preliminare (8-15 agosto), per stilare la lista delle teste di serie viene preso in considerazione il ranking della migliore nelle partite del 3° preliminare di Conference League (ad esempio fra FC Copenaghen e Banik Ostrava si considera il coefficiente dei danesi) e della peggiore nelle partite del 3° preliminare di Europa League (ad esempio tra Ajax e Panathinaikos si considera il coefficiente dei greci).

LE INSIDIE PER LA FIORENTINA

Evitate sicuramente le big come Chelsea e Betis (che però potrebbero trovare i viola già a settembre in una giornata della fase a campionato), così come la squadra francese e quella tedesca, i viola non potranno incontrare neanche Copenaghen, Legia Varsavia o Vitoria Guimaraes. Evitate anche rivincite con Istanbul Basaksehir e Rapid Vienna, così come l’immediato ritorno allo stadio dell’AEK Atene o a Bruges (la squadra però stavolta è il Cercle Brugge, non il più famoso Club Brugge).

Possibile invece il ritorno ad Atene, sponda Panathinaikos. Probabilmente proprio il possibile accoppiamento con la perdente della sfida di Europa League fra Ajax e Panathinaikos rappresenta il pericolo maggiore, assieme a quello della perdente tra Braga e Servette e della perdente tra Partizan Belgrado e Lugano. C'è anche l'ipotesi Viktoria Plzen (nel caso di un'improbabile sconfitta contro gli ucraini del Kryvbas). Per il resto, squadre croate (Hajduk, Osijek, Rijeka), scozzesi (Kilmarnock, St Mirren), svedesi (Häcken, Elfsborg) o provenienti da campionati tutt’altro che irresistibili, come Slovenia (occhio al Maribor), Bosnia, Kosovo. Qualche insidia logistica, per gli spostamenti, potrebbe arrivare da trasferte lontane in Armenia o Azerbaigian.

Il sorteggio stabilirà anche se l’andata sarà al Franchi oppure in trasferta.

Ecco le urne del sorteggio del PERCORSO “NON CAMPIONI”

(la squadra considerata per il ranking è la migliore delle due nel caso di sfide di Conference League, e la peggiore delle due nel caso di sfide di Europa League)

TESTE DI SERIE

Chelsea (ENG) 96,000

vincente FC Copenaghen (DEN) – Banik Ostrava (CZE) 51,500

vincente Silkeborg (DEN) – AA Gent (BEL) 45,000

Fiorentina (ITA) 42,000

Real Betis (ESP) 33,000

vincente Iberia (GEO) – Istanbul Basaksehir (TUR) 29,000

vincente M. Petah Tikva (ISR) – CFR Cluj (ROM) 26,500

vincente Olimpia Lubiana (SLO) – Sheriff Tiraspol (MDA) 20,000

vincente Brøndby (DEN) – Legia Varsavia (POL) 18,000

Heidenheim (GER) 17,324

vincente Mlada Boleslav (CZE) – Hapoel Beer Sheva (ISR) 17,000

vincente Ilves (FIN) – Djurgardens (SWE) 16,500

Lens (FRA) 13,366

vincente Omonia Nicosia (CYP) – Fehervar (HUN) 12,000

perdente Trabzonspor (TUR) – Rapid Vienna (AUT) 11,500

vincente Zurigo (SUI) – Vitoria Guimaraes (POR) 11,263

vincente Astana (KAZ) – Corvinul (ROU) 11,000

vincente Noah (ARM) - AEK Atene (GRE) 10,000

perdente Molde (NOR) - Cercle Brugge (BEL) 9,760



NON TESTE DI SERIE

vincente Zrinjski Mostar (BIH) – Botev Plovdiv (BUL) 9,500

vincente Maribor (SVN) – Vojvodina (SRB) 9,500

perdente Braga (POR) – Servette (SUI) 9,000

vincente Ružomberok (SVK) – Hajduk Spalato (CRO) 9,000

vincente Osijek (CRO) – Zirä (AZE) 8,500

perdente Partizan Belgrado (SRB) – Lugano (SUI) 8,000

vincente Spartak Trnava (SVK) – Wisla Cracovia (POL) 8,000

vincente Ararat Armenia (ARM) – Puskas Akademia (HUN) 8,000

vincente Kilmarnock (SCO) - Tromsø (NOR) 7,210

vincente St Mirren (SCO) – Brann Bergen (NOR) 7,210

vincente St Gallen (SUI) - Śląsk (POL) 6,595

vincente Auda (LVA) – Drita (KOS) 6,500

perdente Panathinaikos (GRE) – Ajax (NED) 6,305

vincente Häcken (SWE) - Paide (EST) 6,000

perdente Kryvbas (UKR) – Viktoria Plzen (CZE) 5,600

vincente CSKA 1948 Sofia (BUL) – Pafos (CYP) 4,420

vincente Paks (HUN) – Mornar (MNE) 4,375

perdente Rijeka (CRO) – Elfsborg (SWE) 4,300

vincente St. Patrick’s (IRL) – Sabah (AZE) 4,025