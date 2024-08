CONFERENCE, La Puskás Akadémia affronterà i viola

Finisce 3-3 la sfida di ritorno del terzo turno di Conference League tra gli ungheresi dell'Academia Puskas e gli armeni dell'Ararat. Dopo la vittoria in trasferta per uno a zero la squadra che deve il suo nome all'indimendicato campione ungherese passa subito in vantaggio ma poi si fa riprendere dall'Ararat che chiude il primo tempo avanti 2-1.

Nella ripresa il secondo gol di Nagy, doppietta per lui, sembra riportare in quota l'Academia che però si fa nuovamente superare fino al 3-2 dall'Ararat che resta anche in dieci contro undici. Di Favorov il gol decisivo dopo 4 minuti di recupero oltre il novantesimo. L'Academia Puskas affronterà così la Fiorentina nella gara d'andata del preliminare di Conference in programma giovedì 22 agosto al Franchi e nel ritorno fissato in Ungheria una settimana più tardi.