CONDIZIONI FAVOREVOLI

Fiorentina-Napoli andrà in scena in un insolito venerdì di febbraio, giorno particolare per quanto riguarda il campionato di serie A, anche se il calcio spezzatino a cui si stanno abituando i tifosi nelle ultime stagioni andrà sempre più verso la frammentazione esasperata. A maggior ragione quando ci si mette anche la neve a rinviare le gare. Se a queste si aggiungono la Coppa Italia e le gare europee, ecco che il complicato disegno del calcio italiano è completo. In questo contesto, si inserisce, come dicevamo, la prossima partita della Fiorentina.

La squadra di Delio Rossi e quella di Walter Mazzarri arrivano all'appuntamento in due modi completamente diversi, opposti per certi versi. La Fiorentina infatti affronterà il Napoli con quasi due settimane consecutive di allenamenti sulle spalle e con una preparazione mentale che dovrebbe essere, almeno in linea teorica, ottimale. Il che potrebbe scongiurare, sempre in linea teorica, cali di concentrazione in stile Lecce. Per di più, salvo infortuni imprevisti durante la settimana, la squadra che scenderà in campo sarà la migliore possibile per Delio Rossi, che potrà inoltre contare su una spinta ulteriore data dalle due vittorie consecutive. L'idea di inanellare una filotto di vittorie è affascinante nonché l'unica strada per poter ancora coltivare sogni e speranze di Europa. Dall'altra parte il Napoli, che come detto si presenterà al Franchi probabilmente non nelle migliori condizioni: stasera infatti gli azzurri scenderanno in campo contro la bestia nera Chievo, squadra che negli ultimi anni ha dato non poche delusioni alla squadra di De Laurentiis. Logico dunque immaginare un Napoli in difetto di condizione fisica rispetto ai viola. Ma soprattutto l'aspetto mentale sarà fondamentale. E qui la Fiorentina potrebbe guadagnare altri punti potenziali: il martedì successivo infatti entrambe le squadre torneranno in campo, con l'unica differenza che la Fiorentina se la vedrà col Bologna, mentre i ragazzi di Mazzarri riceveranno al San Paolo il Chelsea nella super sfida di Champions League che potrebbe dare un valore diverso a tutta la stagione. Impossibile, in pratica, non pensare anche a Fernando Torres e Frank Lampard.

Queste le prerogative con cui le due squadre si affronteranno al Franchi. Alle quali vanno aggiunti, fattore non da poco, i sempre più insistenti mugugni che accompagnano nelle ultime settimane di risultati altalenanti Cavani e compagni. Ecco perché, senza farsi prendere da complicati sogni di gloria, la Fiorentina affronterà il Napoli nelle migliori condizioni possibili. Ma con le condizioni non arrivano i punti, per quelli c'è bisogno, come sempre, del campo...