COMMISSO, Rientrato a Firenze prima della squadra

In attesa del rientro della squadra (previsto tra circa mezz'ora), Rocco Commisso ha già raggiunto Firenze. Il presidente della Fiorentina, presente ad Atene ieri sera per la finale persa con l'Olympiacos, è tornato in Italia a bordo di un charter, anticipando così il rientro della squadra. Commisso, che non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione dopo la sconfitta di Atene, ha optato quindi per tornare in Italia, da capire ancora quali potranno essere i suoi movimenti nei prossimi giorni.