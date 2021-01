COMMISSO, In arrivo a Firenze: domani sarà qui

Rocco Commisso è in arrivo a Firenze: il patron della Fiorentina - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - a breve salirà sul suo volo privato in partenza da New York assieme alla consorte Chatrine per raggiungere l’Italia e in particolar modo il capoluogo toscano. Il numero uno viola è atteso per le prime ore di domani mattina e come da protocollo dovrà sottoporsi subito al tampone anti-Covid.