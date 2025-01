Commisso e Palladino tra Champions e Genoa: le loro parole

Rocco Commisso è tornato a parlare nella giornata appena conclusa e le sue dichiarazioni all'emittente TeleMia hanno fatto rumore, a Firenze e non solo. Nel suo lungo intervento infatti il patron della Fiorentina si è soffermato su vari temi, parlando di Champions e della conferma di Palladino. Sugli obiettivi e sulla stagione attuale Commisso ha detto: "Qualcuno da fuori voleva mandare via l'allenatore ma io l'ho tenuto, naturalmente. L'ultima partita con la Lazio abbiamo vinto, speriamo di aver cambiato rotta e che il mercato ci porti più giocatori. Siamo al sesto posto e speriamo di arrivare più in alto possibile, in Europa League e forse pure in Champions".

Le parole di Palladino

All'ora di pranzo sono arrivate poi le dichiarazioni dell'allenatore Raffaele Palladino che in conferenza stampa non ha voluto rispondere alle domande sul mercato ma a proposito di Comuzzo ha detto: "Pietro è un giovane-vecchio, come ho sempre detto: è più maturo dell'età che ha. Nessuno lo sposta. Ha un senso di appartenenza per questa società unico e io lo ringrazio perché stravedo per lui".

Testa al Genoa

L'obiettivo primario di Palladino è stato però quello di concentrarsi e porre l'attenzione sul Genoa, prossimo avversario domenica pomeiggio al Franchi. "Il mese che abbiamo passato - ha detto il tecnico viola - è stato difficile ma sotto l'aspetto del risultati. Il mese però è stato formativo e di crescita. La dimostrazione è stata la grande prova di carattere messa in campo con la Lazio. Sappiamo che il momento non è facile ma ci siamo preparati bene per la gara con il Genoa"