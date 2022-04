COMMISSO, Consola Igor: ora attenzione e sacrificio

La Fiorentina oggi si è allenata in vista del recupero di mercoledì contro l'Udinese. Dopo la sconfitta pesante contro la Salernitana il presidente Rocco Commisso ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il patron gigliato a fine allenamento ha parlato con Igor e via telefono gli ha fatto i complimenti per la grande stagione che sta facendo. Gli ha detto di non demoralizzarsi per la partita di ieri, e che sono cose che possono succedere. Ovviamente un errore non cancella tutto quanto di buono ha fatto fino a oggi. In seguito Commisso ha chiesto a Igor e compagni anche tanta attenzione e sacrificio per le ultime 5 partite.