COMMISSO, Arriva a Firenze. Possibile incontro con...

E' fatta. La Fiorentina è ormai di Rocco Commisso, l'italo americano proprietario della Mediacom. Il magnate americano - secondo le previsioni di Firenzeviola.it - dovrebbe sbarcare a Firenze nel pomeriggio ed è probabile subito un incontro con il sindaco. Non tanto per parlare di stadio quanto per presentarsi come nuovo proprietario della Fiorentina, un atto insomma dovuto e privato, lontano dagli occhi della stampa. Per quest'ultima ci sarà occasione di conoscere Commisso domani pomeriggio in conferenza stampa.