COMMISSO AL TORRINO, TRA SORRISI E (TANTA) FIORENTINITÀ

Una serata all'insegna dell'entusiasmo, quella che ha visto Rocco Commisso protagonista della 19^ edizione del Torrino d'Oro. Il presidente della Fiorentina, che ha portato con sé la moglie Catherine, il figlio Joe, e ovviamente i dirigenti Joe Barone e Giancarlo Antognoni, è stato premiato in piazza del Cestello sotto gli occhi di 1800 tifosi. Qualcuno, potremmo dire, d'eccezione: ad esempio Pupo, assieme al quale il tycoon ha avuto modo a fine cerimonia di intonare anche 'Firenze Santa Maria Novella'. Tanta fiorentinità, insomma, in quel di San Frediano, con Commisso che - se mai ce ne fosse stato bisogno - ha ribadito emozionato il suo amore per il capoluogo toscano, per i sostenitori viola, nonché per la squadra che tornerà a seguire all'Artemio Franchi in occasione del big match contro la Juventus, sabato 14 alle ore 15:00.

Spazio anche ad Alia Guagni, capitana della Fiorentina Women's, la quale ieri ha potuto conoscere Commisso e che è stata premiata in particolare per la sua più che nobile scelta di rifiutare le avances del Real Madrid per rimanere a Firenze. "Un esempio di bandiera, come lo è stato Antognoni", le parole dell'imprenditore italo-americano il quale più di una volta ha sottolineato l'importanza nel calcio moderno di giocatori e giocatrici così. Tanti ospiti illustri, infine, all'evento tenutosi Oltrarno, tra cui il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, l'agente Furio Valcareggi, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e il Sindaco di Firenze Dario Nardella, proprio stamani con Commisso a Palazzo Pitti per portare avanti la questione stadio. Argomento però messo da parte al Torrino, a beneficio di una serata di affetto e solidarietà.

Di seguito le foto e i video raccolti da FirenzeViola.it alla cerimonia: