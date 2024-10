COLPANI, Tanta fiducia ma futuro ancora in bilico

FirenzeViola.it

Non segna dallo scorso aprile e a Firenze è partito col freno a mano tirato. Per Andrea Colpani l'inizio di stagione con la maglia della Fiorentina è stato emblematico di tutte le difficoltà di un calciatore passato in una piazza con molte più pressioni e solo grazie alla fiducia del tecnico è riuscito ad avere continuità pur senza aver avuto ancora uno squillo, che si tratti di un assist o di un gol. Anzi, c'è di più. Su FirenzeViola.it abbiamo analizzato i numeri dell'ex Monza: in 7 presenze stagionali tra campionato e coppe, di cui 6 da titolare, sono 13 i tiri effettuati con solo 4 nello specchio e un palo colpito contro la Lazio che sarebbe potuto diventare la scintilla per iniziare una nuova vita in viola. Appuntamento però rimandato, e anche se con il Milan si è vista forse la versione migliore del classe '99, si è ancora lontani da ciò che il suo allenatore e la stessa dirigenza si aspettavano nel momento in cui hanno deciso di sborsare 4 milioni subito per il prestito con un diritto di riscatto attorno ai 12 milioni. Cifre non banali, che inducono alla calma.

