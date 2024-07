COLPANI, Firmerà un contratto quadriennale: i dettagli

FirenzeViola.it

Andrea Colpani è pronto a vestire la maglia della Fiorentina. Nel pomeriggio di oggi la svolta decisiva che ha portato all’intesa col Monza per 4 milioni di prestito oneroso più 12 per il diritto di riscatto (e 2 di bonus). Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il giocatore firmerà un contratto quadriennale - uno più i tre dell'eventuale riscatto - per un ingaggio di 1.2 milioni netti a stagione (mentre in Brianza percepiva circa mezzo milione l’anno).