COLPANI A PICCOLI PASSI: ROMPE IL MURO DEI SESSANTACINQUE MINUTI

Sembravano essere diventati un cruccio: quei maledetti sessantacinque minuti, oltre i quali Andrea Colpani non andava quasi mai, perché sostituito puntualmente da Raffaele Palladino. Stessa storia in maglia viola. Di fatto il "flaco" era già andato oltre la soglia dell'ora e cinque minuti: ci riferiamo a domenica 1 settembre contro il Monza, quando l’allenatore lo aveva cambiato al sessantanovesimo. Ma in un certo senso la sua prima vera rivincita è arrivata domenica con la Lazio, partita che l’attaccante ha giocato per ottantuno minuti.

Giocatore in crescita progressiva.

La verità è che Colpani ha dimostrato di meritare il lasso di tempo superiore guadagnato ieri l’altro. E per quanto le sue prestazioni siano ancora lontane da quelle sfoderate in Brianza, la crescita del classe 1999 è costante. Lenta ma graduale. Il palo colpito decimo del primo tempo lo conferma, così come gli spunti di tacco e, dicevamo, l’agonismo che per poco non gli ha garantito novanta minuti di gioco. E chissà che l’inserimento di Albert Gudmundsson non possa rendergli la vita più facile, affrancandolo dall’obbligo di inventare. E dalle pressioni annesse.

Niente fretta: Palladino lo coccola.

L'allenatore aveva premesso che i carichi di lavoro erano tali che a Colpani sarebbe servito del tempo per fare dei passi in avanti concreti. "I carichi di lavoro per lui sono stati alti: ha faticato tanto e ha lavorato i triplo perché ha avuto degli acciacchi. Va solo ringraziato, sono certo che troverà presto la forma migliore. Lavoriamo tanto ogni giorno, sia qui che al Viola Park" le dichiarazioni di Palladino dopo la sfida contro il Venezia a fine agosto. Adesso è il momento di emergere: l'esterno lo sa e sta facendo di tutto per esprimere il proprio valore.

