CHIESA, Un anno dopo il futuro è ancora incerto

Nel bene e nel male è sempre Federico Chiesa al centro delle voci che riguardano la Fiorentina, ancora di più se la stagione si è conclusa e il mercato è alle porte. La scorsa estate di questi tempi i tifosi erano furiosi con il classe '97 che aveva in modo evidente, con i suoi atteggiamenti, manifestato la voglia di provare un'esperienza che potesse gratificarlo maggiormente sia dal punto di vista economico sia sul piano qualitativo. Alla fine però fu Rocco Commisso a decidere e a Chiesa non è rimasto altro che accettare ciò che il patron italo-americano aveva scelto di fare.

A livello numerico quest'anno per il 22enne nato a Genova è stata senza dubbio la sua migliore annata in quanto è riuscito a totalizzare ben 11 gol (10 in Serie A e 1 in Coppa Italia) e 9 assist (tutti in campionato) contro le 12 reti (6 in A e 6 in Coppa Italia) e i 5 assist (3 in campionato, 2 in Coppa) del 2018/2019. Il problema è che spesso le statistiche non riescono a raccontare tutta la verità sul rendimento di un calciatore e, in parte, anche per Chiesa vale la stessa cosa. Nei momenti decisivi, quando i viola avevano veramente bisogno di lui è mancato, quasi come se fosse abulico e avulso da un sistema di gioco che lo ha avvicinato molto alla porta permettendogli di essere più prolifico. Nel finale di stagione, specialmente a salvezza ottenuta, è tornato lucido, pungente e decisivo come aveva abituato ad essere forse rassicurato dal presidente sul suo futuro.

La sua permanenza a Firenze infatti non è assolutamente certa visto che qualora arrivasse l'offerta giusta potrebbe essere lasciato partire perché trattenere un giocatore che non ha desiderio di sposare un progetto non è mai un vantaggio, mentre qualora decidesse di restare ne sarebbero molto felici sia tecnico che compagni. Le cifre non possono per forza di cose essere le stesse dello scorso anno e, malgrado le parole di Commisso, il suo valore ora si attesta intorno ai 40-45 milioni di euro. Le pretendenti sono sempre le solite con Inter e Napoli che osservano interessate l'evolversi della vicenda (anche se gli azzurri hanno accelerato per Cengiz Under) e con la Juventus che rimane una pista sempre possibile anche se in un momento di grande cambiamento. All'estero invece è il Manchester United ad aver effettuato più di qualche semplice sondaggio e non è mistero il gradimento dei Red Devils per il classe '97. Al momento però Chiesa rimane un giocatore della Fiorentina e chissà che non possa essere così anche ad inizio ottobre.