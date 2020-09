CHIESA, E quella simpatia per Kakà e il Milan...

Sandro Tonali tra le varie squadre che lo volevano ha scelto con il cuore del tifoso milanista, visto che da bambino tifava proprio i rossoneri. E con il mito del Milan dei grandi campioni è cresciuto anche Federico Chiesa, che negli ultimi anni, durante le interviste, non ha mai nascosto la simpatia per il Milan. In un'intervista al Corriere dello Sport di due anni fa dichiarò: "Non ho mai tifato per una squadra, però ero appassionato del Milan dei campioni, quello con Kakà che era il mio idolo. Quindi Kakà, Shevchenko e gli altri, mi piaceva il Milan dei campioni". E chissà che allora Paolo Maldini, che in quel Milan c'era, saprà far leva anche per Chiesa sulla simpatia per i rossoneri.