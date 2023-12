CHIELLINI, Tifosi viola? Atmosfera da top club

FirenzeViola.it

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it, è stata l'intervista concessa da Giorgio Chiellini, a YouTube Away Days, nella quale ha speso qualche parola anche sul suo passato in maglia viola. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Quella della Fiorentina è la prima maglia che ho indossato in Serie A. L'ambiente è ambizioso, i tifosi vogliono sempre vincere e quest'atmosfera ti fa sentire in un top club".

