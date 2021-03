CHIARUGI A FV, Voci su Sarri e Gattuso non aiutano

Intervistato nella giornata di ieri da FirenzeViola.it, Luciano Chiarugi, storico simbolo viola, ha parlato così: "Allenatore del prossimo anno? Dirlo ora è estrememente difficile. Quando si vociferava di Gattuso o Sarri, penso che tutte quelle voci non abbiano giovato lo spirito del gruppo e neanche il condottiero Cesare Prandelli. Chi sarà non lo so. In questo momento mi auguro solo che Prandelli riesca a fare il suo lavoro e riesca a portare a termine il suo compito. All'inizio quando è stata costruita questa squadra mi sembrava che fosse quadrata. Invece Prandelli si è trovato di fronte ad una situazione in cui doveva cercare di cambiare assetto e interpreti molte volte per migliorare la situazione".

