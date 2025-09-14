Chi salvi in Fiorentina-Napoli 1-3? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it
FirenzeViola.it
Finisce male l'esordio casalingo della Fiorentina di Stefano Pioli. Al Franchi il Napoli batte 3-1 i gigliati grazie alle reti di De Bruyne, su rigore, e Hojlund nel primo tempo e di Beukema nella ripresa. Per i viola a segno Luca Ranieri nel finale. Un gol che ha dato una scossa ai viola negli ultimi dieci minuti di gara ma che non è bastato per rimontare la formazione di Antonio Conte. Un ritorno amaro al Franchi per la Fiorentina che è ancora alla ricerca dei primi tre punti in campionato. Come al solito FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Di seguito il link per votare:
Pubblicità
Notizie di FV
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)di Tommaso Loreto
Le più lette
1 Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
3 Il commento duro di Calabrese su Fagioli: "Se è questo quello che può dare, meglio pensare ad altro"
Copertina
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com