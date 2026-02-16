Chi è stato il miglior viola in Como-Fiorentina 1-2? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
La Fiorentina batte un colpo nel giorno di San Valentino. La squadra di Vanoli espugna il Sinigaglia e si prende tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza, grazie alle reti di Fagioli e Kean. Una gara, quella della vittoria contro il Como, nella quale come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra i calciatori di Vanoli. Ecco il sondaggio:
Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-overdi Mario Tenerani
FirenzeViolaParisi alla sbarra, ma senza crocifissioni: difenderlo oggi per non sbagliare più domani
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
