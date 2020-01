CECCHERINI/VLAHOVIC ERRORI PESANTI, LIROLA E CACERES OK

TERRACCIANO – Primo intervento, semplice, sul colpo di testa centrale di Sanchez. Può fare invece poco sul gol di Candreva che nasce da un'ingenuità di Ceccherini. Attento nel secondo tempo sul colpo di testa di Vecino deve arrendersi sul tiro vincente di Barella, 6

MILENKOVIC – Tiene bene per tutto l'arco del primo tempo, più in difficoltà nell'ottimo inizio di ripresa nerazzurro. Il suo colpo di testa finisce sul piede di Barella in occasione del raddoppio interista poi regala una punizione per fallo su Lautaro. Qualche incertezza di troppo, 5,5

CECCHERINI – Buon anticipo di testa su Sanchez dopo pochi minuti dall'inizio, ma anche il passaggio a vuoto a poco dall'intervallo sul quale Candreva segna. Va meglio col passare del tempo ma l'errore pesa, 5

CACERES – La serata con l'arbitro Doveri è subito elettrica, il primo tempo si chiude con il giallo mentre nel secondo perde Vecino che di testa impegna Terracciano. Si fa perdonare saltando più in alto di Lautaro sul pareggio viola poi si lamenta parecchio (giustamente) per una trattenuta nel finale. Grinta, 6,5

LIROLA – Sua la prima conclusione a rete con un diagonale largo non di molto, suo il tiro dal quale nasce l'angolo del pareggio. Esce nel finale confermando il buon momento, 6,5

Dal 39'st GHEZZAL – S.v.

PULGAR – Come spesso gli capita bada al sodo provando a sganciarsi raramente ma talvolta è troppo morbido come quando si fa scappare Barella a inizio ripresa. Oltre all'ennesimo assist per il gol di Caceres anche più precisione negli appoggi chiudendo la partita in crescendo, 6

BADELJ – Qualche buona idea in avvio poi si fa un po' sovrastare. Due belle chiusure in area nei primi minuti del secondo tempo poi Iachini lo cambia. Convalescente, 5,5

Dal 10' st CUTRONE – Sul momento il suo ingresso rivitalizza l'attacco, però è in ritardo su Barella che dal limite trova il tiro del due a uno. Più in generale da esterno non sembra pienamente a suo agio, 5,5

BENASSI – Agisce sul centrosinistra ma si fa vedere raramente in una prima frazione di gioco dedicata al contenimento. Più o meno sullo stesso tenore il secondo tempo giocato abbastanza in ombra, 5,5

DALBERT – Chiusura non impeccabile su Sanchez, in avvio, che gli costa anche un colpo alla schiena. Si rifà nel secondo tempo prima su Lautaro Martinez poi su Candreva salvo finire tra gli ammoniti dopo un fallo su Sanchez. Volitivo, 6,5

CHIESA – Qualche errore gratuito, anche nei controlli, in un primo tempo non semplice. Meglio più tardi quando offre un pallone d'oro a Vlahovic, ma non sembra in grandissimo spolvero, 5,5

Dal 34'st SOTTIL – Entra, tira in porta debolmente poi si fa ammonire mostrando nervosismo, 5,5

VLAHOVIC – Troppo isolato, nel primo tempo non riesce mai ad arrivare al tiro. L'occasione buona capita a metà ripresa ma il suo scavetto viene alzato in angolo da Handanovic. E' un errore che chiude una serata da dimenticare, 5

IACHINI – Rilancia Vlahovic accanto a Chiesa e ritrova Badelj in cabina di regia. L'avvio è interessante, senza timori e con il tiro fuori di Lirola, poi l'amnesia difensiva a fine primo tempo complica tutto. Dopo una decina di minuti richiama Badelj e inserisce Cutrone passando a un inedito 3-4-3 e trovando il pari di Caceres, ma la sassata di Barella riporta i viola al punto di partenza. Di lì a poco esce Chiesa ed entra Sottil, poi tocca a Ghezzal per Lirola ma ai suoi manca il colpo di coda che aveva sconfitto l'Atalanta. I viola salutano la Coppa Italia ma nelle condizioni di formazione in cui erano escono a testa alta, 6