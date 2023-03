CASTROVILLI, SOTTIL, BIANCO E NON SOLO: CHI SPERA IN MINUTI GIOVEDÌ

L'impegno di Coppa impone riflessioni a Vincenzo Italiano, reduce dalla grande prestazione proposta contro il Milan ma anche assorbito da un tour de force che porterà la Fiorentina a giocare una volta ogni 3 giorni fino alla sosta. In vista, dopo la Conference, c'è anche l'impegno di campionato contro la Cremonese e gestire le energie in questa fase diventerà fondamentale.

Per questo, anche se non in maniera massiccia, contro il Sivasspor potrebbe essere l'occasione per vedere in campo chi deve recuperare o chi il campo l'ha visto poco spesso in questa stagione. Prima di tutti Castrovilli, che fra i nomi che andremo ad elencare ed analizzare è forse quello che ha più possibilità di giocare anche dall'inizio: il centrocampista dopo il gol annullato contro la Juventus si è visto con il lumicino, giovedì potrebbe essere l'occasione per tornare a danzare al Franchi.

Così come anche Bianco potrebbe avere qualche chance di calcare il campo, almeno a partita in corso: l'impegno è di quelli da non sbagliare ma Mandragora e Amrabat potrebbero aver bisogno di riposare qualche minuto. Oppure Venuti, per evitare che i muscoli di Dodo siano sovraccaricati dopo aver offerto la miglior prestazione dell'anno contro il Milan.

Infine Sottil e Brekalo, entrambi nel reparto esterni: difficile che possano trovare spazio nello scacchiere iniziale, più probabile invece che possano entrare qualche minuto nel finale. Sul classe '99, Italiano ha già detto di averlo visto molto indietro di condizione, Brekalo invece dopo lo spezzone concesso contro il Torino ha giocato poco o nulla. Contro il Sivasspor potrebbe essere il momento per ritagliarsi il loro spazio e mettere minuti nelle gambe.