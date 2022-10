CASTROVILLI, Prima il rientro, poi tratterà il rinnovo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TRE ANNI FA KVARA FU PROPOSTO ALLA VIOLA Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano... NOTIZIE DI FV ACF, CAMBIA IL PREPARATORE DEI PORTIERI: OUT PORRACCHIO Tra le notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it c'è quella relativa al cambio allenatore dei portieri, arrivato improvviso dopo la gara di Lecce e alla vigilia di una partita importante come quella con l'Inter sabato. Ieri Angelo... Tra le notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it c'è quella relativa al cambio allenatore dei portieri, arrivato improvviso dopo la gara di Lecce e alla vigilia di una partita importante come quella con l'Inter sabato. Ieri Angelo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi