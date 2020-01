CASTROVILLI, Mio futuro? Penso solo ai viola. Oggi...

Il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha commentato la vittoria per 1-0 contro la SPAL a Sky Sport: "Non so quanto valgo, lavoro sul campo e cerco di migliorarmi per far bene per me e la squadra".

E' una vittoria che libera?

"Certamente ci mette su di morale, ora abbiamo un'altra partita in cui dobbiamo esser concentrati. Ringraziamo il pubblico, che ci spinge sempre".

Quanto condiziona il periodo?

"Sta a noi e alla nostra testa, dobbiamo sempre pensare positivo. Oggi nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria".

Castrovilli non palesa pressioni...

"Mia mamma dice che ho un gran carattere, ma mercoledì c'è subito un'altra partita e poi affronteremo il Napoli".

Quanto è tesa la squadra?

"Un po' di paura c'è perché veniamo da dei risultati negativi, ma bisogna essere spensierati per non sentire la gente che inizia a fischiare. Poi arriveranno i risultati".

Come si sente dall'estate a oggi?

"Sono sempre lo stesso, un ragazzo di squadra che cerca di realizzare i propri sogni".

C'è anche il gradimento del PSG.

"Ora penso solo alla Fiorentina, e voglio cercare di mettere in 'difficoltà' Mancini in vista per l'Europeo".

Rimane la passione per la danza?

"A casa ballo un po' perché mi piace, ma non più danza classica: balli di gruppo, oppure reggaeton".