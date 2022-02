CASTROVILLI E IL SUO RECUPERO, CHE SIA LA VOLTA BUONA?

Sconfitta a parte, dalla gara di sabato sera contro il Sassuolo è possibile estrapolare qualche buona indicazione. Tra cui la prova finalmente convincente di Gaetano Castrovilli, che è tornato a mostrare quella personalità che l’aveva contraddistinto nella sua stagione d’esordio in Serie A. Spiccano i 63 palloni giocati e i 17 passaggi andati a buon fine nella tre-quarti, così come i 2 tiri in porta e i 5 dribbling riusciti. La determinazione dell’ex Cremonese è evidente non solo in campo ma anche a parole: “Sono arrabbiato per la sconfitta col Sassuolo, ma dopo gli infortuni sto giocando e sto ritrovando la forma” ha dichiarato a Sky Sport.

E ancora, su Instagram: “Dobbiamo accantonare il 2-1 e pensare alla Juve per voltare pagina”. Insomma, la buona volontà di certo non manca e la fiducia di Vincenzo Italiano nemmeno. Un nuovo indizio potrebbe arrivare proprio mercoledì, quando l’allenatore viola decreterà l’undici titolare che giocherà contro la Juventus e per il quale le quotazioni del centrocampista pugliese sembrano in rialzo. Castro è in netta crescita: che sia la volta buona per il suo definitivo recupero? Se così sarà, arriverà anche il momento del rinnovo di contratto al quale, secondo qualche addetto ai lavori, la Fiorentina dovrebbe già iniziare a pensare.