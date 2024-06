CASTROVILLI, Anche il club apre alla permanenza

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Conferme, bocciature, rinforzi. Colloqui decisivi quelli che in queste ore stanno portando avanti il direttore sportivo Pradè e il nuovo tecnico Palladino, perché oltre all'ambizione e all'entusiasmo di questa nuova avventura, alla base del suo arrivo a Firenze, il tecnico abbia anche una rosa adeguata a provare a migliorare la stagione scorsa. Sul tavolo anche il futuro dei giocatori in scadenza, sui quali l'allenatore dovrà esprimere una preferenza perché la dirigenza provi poi a trattenere quelli "promossi", non sempre facile visto che c'è da rifare un contratto nuovo. Nelle prossime ore sta a Pradè appunto incontrare Bonaventura, Castrovilli e Duncan (appunto in scadenza a fine giugno) per chiarire la situazione: o addio o ripaertura di una tratattiva per un nuovo contratto. E nella conferenza stampa di oggi Pradè ha lasciato uno spiraglio soprattutto su Gaetano Castrovilli, in queste stagioni falcidiato dagli infortuni gravi e già lo scorso anno con la valigia pronta per la Premier, non fosse stata per la necessità di una nuova operazione.

A domanda Pradè ha infatti risposto: "Ho sentito stamani il suo agente, ci incontreremo nei prossimi giorni per capire quali margini di permanenza ci siano. Ha avuto un ottimo recupero e siamo molto contenti di lui. Valuteremo quanto sia più adeguato per tutti". Anche l'agente aveva fatto trapelare che con Pradè si sarebbero aperti nuovi scenari, chissà che una non sia proprio la permanenza.