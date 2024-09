CASTELLANI, Ultima vittoria viola nel 2016. E poi?

FirenzeViola.it

Negli ultimi anni il Castellani si è trasformato in una vera e propria bestia nera per la Fiorentina, che non riesce a strappare i tre punti dal lontano 2016. In quell’occasione andarono a segno due giocatori: Ilicic e Bernardeschi, entrambi con una doppietta in un roboante 4-0 finale.

E poi? Chi andò più vicino a vincere il derby fuori casa negli ultimi anni fu Vincenzo Italiano, al suo primo anno sulla panchina viola. Il primo gol del match porta la firma di Vlahovic, ma all’87' e all’89' gli azzurri la ribaltano con le reti di Bandinelli e Pinamonti. Dopo quella sconfitta amara, ci furono altri due pareggi: per 0-0 la stagione successiva e per 1-1 la passata stagione con la rete di Beltran.

Per risalire all’ultima vittoria viola, dobbiamo spostarci quindi al Franchi nella stagione 2021-2022, quando Nico Gonzalez vendicò il match d’andata perso rocambolescamente, siglando l’1-0 finale.